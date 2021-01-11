Монумент Вашингтона закроют до инаугурации Байдена
Об этом сообщает ВВС.
В заявлении Службы национального парка США заявили, что приняли решение "в ответ на достоверные угрозы посетителям парка".
Служба заявила, что закрытие может быть продлено, если это необходимо, а также может ограничить доступ общественности к дорогам, парковкам и туалетам в рамках Национального торгового центра и мемориальных парков "для защиты общественной безопасности".
Памятник Вашингтону расположен у Белого дома, и толпы обычно собираются вдоль соседнего Национального центра, чтобы наблюдать за присягой президентов.
В минувшую среду тысячи сторонников Трампа также собрались вокруг памятника перед штурмом здания Капитолия.
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