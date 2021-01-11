Лопес не такой и сильный, как кажется, - Ломаченко
Об этом сообщает vringe.com.
Ломаченко скептически оценил физические способности своего обидчика.
"Лопес сильный парень, но я не могу сказать, что у него в арсенале настолько убойные удары, которые способны тебя вырубить. Да, бьет он сильно. Но главное ведь не то, как сильно ты бьешь. Главное - насколько точно приходятся твои удары в определенные части головы. Он попал по мне несколькими ударами. Но они ничуть меня не впечатлили. Может, потому что они попали не туда. А может потому, что он не так уж и силен, как кажется", - сказал Ломаченко.
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Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей 18 октября в Лас-Вегасе (США) в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).
- Напомним, 28 декабря поражение Василия Ломаченко от американца Теофимо Лопеса признали главной сенсацией 2020 года.
- 9 января бой Ломаченко против Лопеса был признан лучшим поединком 2020 по версии ESPN
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