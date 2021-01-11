Лопес не такой и сильный, как кажется, - Ломаченко

11 января, 2021, 17:43

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что американец Теофимо Лопес может быть не таким сильным боксером, каким кажется

Об этом сообщает vringe.com.

Ломаченко скептически оценил физические способности своего обидчика.

"Лопес сильный парень, но я не могу сказать, что у него в арсенале настолько убойные удары, которые способны тебя вырубить. Да, бьет он сильно. Но главное ведь не то, как сильно ты бьешь. Главное - насколько точно приходятся твои удары в определенные части головы. Он попал по мне несколькими ударами. Но они ничуть меня не впечатлили. Может, потому что они попали не туда. А может потому, что он не так уж и силен, как кажется", - сказал Ломаченко.

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Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей 18 октября в Лас-Вегасе (США) в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

Напомним, 28 декабря поражение Василия Ломаченко от американца Теофимо Лопеса признали главной сенсацией 2020 года.

9 января бой Ломаченко против Лопеса был признан лучшим поединком 2020 по версии ESPN

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