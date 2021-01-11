Китай позволил экспертам ВОЗ прибыть в страну для изучения происхождения COVID-19

11 января, 2021, 10:18

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения приедет в Китай для изучения происхождения коронавируса

Об этом сообщили в Национальном управлении здравоохранения Китая, пишет Reuters.

Международные эксперты приедут в страну 14 января.

Подробности о маршруте команды ВОЗ не сообщаются.

Эксперты должны были приехать в Китай еще в начале января. Тогда власти Китая еще не выдали специальных разрешений, чтобы беспрепятственно въехать на территорию страны и начать расследование.

Там заявили, что обеспокоенность ВОЗ задержкой выдачи разрешений сильно преувеличена.

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