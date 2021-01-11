Коррупция и откровенное преклонение перед российской повесткой дня стали нормой жизни некоторых "слуг", - Ясько о своей отставке
Об этом бывшая глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько написала в Facebook.
"Меня сняли с должности главы украинской делегации в ПАСЕ. К сожалению, это сделали некоторые коллеги из Слуги Народа вместе с ОПЗЖ. У меня возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами из Слуги Народа, которые прониклись ценностями и действуют методами, несовместимо с моими идеалами и убеждениями", - написала Ясько.
По ее словам, коррупция, "девальвация совести" и откровенное преклонение перед российской повесткой дня стали нормой жизни некоторых "слуг".
"Раньше мне настойчиво советовали пересмотреть свое мнение относительно принципиальным для Украины вопросов и иначе голосовать в ПАСЕ", - заявила Ясько.
Ясько объяснила, что она остается членом украинской делегации в ПАСЕ.
Меня сняли с должности Главы украинской делегации в ПАСЕ. К сожалению, это сделали некоторые коллеги из Слуги Народа вместе с ...Опубликовано Лиза Ясько Понедельник, 11 Января 2021
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- Ранее стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева стала главой украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.