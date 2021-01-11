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Espreso.tvОбществоКоррупция и откровенное преклонение перед российской повесткой дня стали нормой жизни некоторых "слуг", - Ясько о своей отставке

Коррупция и откровенное преклонение перед российской повесткой дня стали нормой жизни некоторых "слуг", - Ясько о своей отставке

Ясько заявила, что у нее возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами по фракции

Об этом бывшая глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько написала в Facebook.

"Меня сняли с должности главы украинской делегации в ПАСЕ. К сожалению, это сделали некоторые коллеги из Слуги Народа вместе с ОПЗЖ. У меня возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами из Слуги Народа, которые прониклись ценностями и действуют методами, несовместимо с моими идеалами и убеждениями", - написала Ясько.

По ее словам, коррупция, "девальвация совести" и откровенное преклонение перед российской повесткой дня стали нормой жизни некоторых "слуг".

"Раньше мне настойчиво советовали пересмотреть свое мнение относительно принципиальным для Украины вопросов и иначе голосовать в ПАСЕ", - заявила Ясько.

Ясько объяснила, что она остается членом украинской делегации в ПАСЕ.

Меня сняли с должности Главы украинской делегации в ПАСЕ. К сожалению, это сделали некоторые коллеги из Слуги Народа вместе с ...

Опубликовано Лиза Ясько Понедельник, 11 Января 2021

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