Коронавирус в Украине: в течение суток - 4288 новых заражений, умерли 68 человек
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение суток, 10 января, было зафиксировано 4288 новых случаев коронавируса (из них дети - 133, медработники - 184), 68 пациентов умерли, 4819 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
Количество случаев заболевания в регионах за сутки:
г. Киев - 371 случай;
Винницкая область - 97 случаев;
Волынская область - 103 случая;
Днепропетровская область - 243 случая;
Донецкая область - 153 случая;
Житомирская область - 120 случаев;
Закарпатская область - 44 случая;
Запорожская область - 458 случаев;
Ивано-Франковская область - 92 случая;
Киевская область - 365 случаев;
Кировоградская область - 12 случаев;
Луганская область - 140 случаев;
Львовская область - 160 случаев;
Николаевская область - 293 случая;
Одесская область - 312 случаев;
Полтавская область - 217 случаев;
Ривненская область - 88 случаев;
Сумская область - 160 случаев;
Тернопольская область - 103 случая;
Харьковская область - 96 случаев;
Херсонская область - 159 случаев;
Хмельницкая область - 41 случай;
Черкасская область - 229 случаев;
Черновицкая область - 153 случая;
Черниговская область - 79 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской области (458), г. Киеве (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.