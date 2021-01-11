Коронавирус: Украина значительно расширила перечень стран "красной" зоны

11 января, 2021, 13:18

Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон карантина из-за пандемии COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, в "красном" списке пока находятся 67 стран, против 45 стран по состоянию на 24 декабря. В "красную" зону попали Италия, Польша, Израиль, Иордания, Босния и Герцеговина, Бразилия, Албания, Коста-Рика, Ливан, Бельгия, Колумбия, Беларусь, Монако, Франция, Канада, Испания, Россия, Мальта, Аргентина, Южная Африка, Парагвай, Уругвай и Объединенные арабские эмираты.

В "зеленом" списке по состоянию на 11 января остаются 116 стран.

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