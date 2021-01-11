Грузия: главный оппонент Саакашвили Иванишвили решил навсегда уйти из политики

11 января, 2021, 11:48

Основатель и глава правящей партии Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" миллиардер Бидзина Иванишвили объявил, что уходит из политики

Об этом сообщается в его письме, которое партия опубликовала в Facebook, сообщает Грузия Online.

"Моя миссия выполнена. Я принял решение окончательно уйти из политики", - заявил Иванишвили.

Он отметил, что правящая команда является лучшей и безальтернативной среди существующих сегодня политических актеров.

По словам Иванишвили, если объективно проанализировать избирательный успех "Грузинской мечты", то без преувеличения можно сказать, что он ожидаемый и логичный.

"Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию, и вернусь к своему личному образу жизни до 2011 года", - заявил он.

"Грузинская мечта" была основана в 2012 году и является правящей партией в Грузии. Ей принадлежат 89 из 150 мест в парламенте.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb