Госгеонедра отдают Нафтогазу без аукциона 20 специальных разрешений на пользование месторождениями Скифское и Дельфин, - Наши Деньги

11 января, 2021, 12:50

Госгеонедра отдают НАК "Нафтогаз Украины" без аукциона двадцать спецразрешений на пользование недрами месторождений Скифское и Дельфин

Об этом пишут Наши Деньги.

"Исполняющий обязанности председателя Государственной службы геологии и недр Роман Сарамага подписал приказ о выдаче НАК "Нафтогаз Украины" 20 спецразрешений на пользование недрами Скифского месторождения и месторождения Дельфин на морском шельфе, разведку и добычу газа и нефти на шельфе Черного моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий приказ №627 был подписан 30 декабря.

Спецразрешения будут выданы без проведения аукциона сроком на 30 лет.

В издании напомнили, что в ноябре Кабмин принял постановление "О внесении изменений в порядок предоставления социальных разрешений на пользование недрами", которым предоставил Нафтогазу право на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря без проведения аукциона. В феврале 2020-го тогдашний министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель обещал, что месторождение Дельфин может быть выставлено на конкурс несколькими лотами для привлечения максимального количества международных компаний в проект добычи газа. Сам конкурс планировали объявить в марте прошлого года.

Ранее Минэнерго при руководстве Игоря Насалика в срочном порядке в июне 2019 года провело конкурс на заключение соглашения на добычу нефти на Дельфине. Победителем конкурса стала компания Trident Black Sea экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева. Впрочем, на третий день после своего избрания правительство Гончарука в сентябре 2019-го признало конкурс несостоявшимся. Его организаторы также были раскритикованы членами правительства за ограниченное количество участников самого конкурса.

В издании также напомнили, что инвесторов на Скифский участок пытались привлечь еще в 2012 году, но тогда проект не был реализован.

Отмечается, что после аннексии Крыма Россией Киев контролирует 40 тыс. кв. м шельфа Черного моря.