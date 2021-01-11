Гололедица и морозы: синоптик Наталья Диденко о погоде 12 января

11 января, 2021, 13:31

В Украине 12 января погода ожидается без осадков, на дорогах - гололедица

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Во вторник, 12 января, Украина пока будет находиться в зоне влияния мощной полосы высокого атмосферного давления, которая вытянулась от Атлантики через север Италии, Венгрии в Украину", - отметила Диденко.

Существенные осадки в большинстве наших областей завтра - вряд ли.

Возможен небольшой снег в западной части, в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. В Крыму и Приазовье ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах -2 °C ... -7 °C, на юге около 0 °C, в течение дня 12 января ожидается в большинстве областей Украины от -2 °C до +2 °C.

В дальнейшем температура воздуха будет постепенно снижаться и в период 14-19 января достигать в ночные часы -14 °C ... -20 °C.

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12 января на дорогах ожидается гололедица.

"В Киеве 12 января существенных осадков не ожидается, максимум - отдельные полеты снежинок для поддержки январского имиджа атмосферы", - отметила синоптик.

Ночью в столице -3 °C, днем -1 °C.

По словам Натальи Диденко, 13 января будет циклон Bartosz, который готовится ворваться в Украину с юга.

"Он существенно усложнит погоду на юго-востоке Украины, на востоке и на Сумщине - мокрый снег, дождь, снег, налипание мокрого снега, сильный ветер", - сообщила она.

На остальную территорию Украины будет влиять своими фронтами северный циклон Dimitrios, который наконец организует зимнюю желанную картинку на улице - будет посыпать снегом, без сильных снегопадов.

В дальнейшем в Киеве начнет холодать, пик морозов придется на 14-18 января.

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