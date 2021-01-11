Глава Черниговской ОГА, жена Хомчака Коваленко родила девочку
11 января, 2021, 22:07
Руководитель Черниговской облгосадминистрации, жена главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака Анна Коваленко родила девочку
Об этом она сообщила в Facebook.
"Привет, Маричка! Мария Руслановна Хомчак сегодня появилась на свет. Мы счастливы", - написала Коваленко.
Привет, Маричка! Мария Руслановна Хомчак сегодня появилась на свет. Мы счастливы.Опубликовано Anna Kovalenko понедельник, 11 января 2021
Напомним, что 15 октября 2020 года президент Владимир Зеленский представил Анну Коваленко качестве главы Черниговской ОГА.
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