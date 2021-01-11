Директор международного аэропорта "Кривой Рог" получил подозрение в завладении более 5,3 млн грн бюджетных средств

11 января, 2021, 10:28

Правоохранители сообщили о подозрении директору коммунального предприятия "Международный аэропорт Кривой Рог" по факту завладения бюджетными средствами в размере более 5,3 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Чиновник в марте 2019 года заключил с частным предприятием договор подряда на выполнение работ по строительству ограждения территории аэропорта. В дальнейшем, с целью завладения бюджетными средствами, он подписал акты приемки выполненных работ, достоверно зная, что их стоимость завышена. В результате таких действий государству нанесен убыток на более чем 3,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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