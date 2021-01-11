До 2 миллиардов доз: Pfizer и BioNTech планируют увеличить производство вакцин

11 января, 2021, 18:25

В этом году компании BioNTech и Pfizer планируют увеличить производство доз вакцин от коронавируса

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, Pfizer и BioNTech собираются увеличить производство вакцины от коронавируса.

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Так, сначала компании планировали в этом году изготовить 1,5 млрд доз вакцин, но пока они увеличили свой план до 2 млрд доз.

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В BioNTech отметили, что это стало возможным благодаря новому заводу в немецком городе Марбург и измененных европейских правилах, которые позволяют сделать одно дополнительное сцепление из одного флакона с вакциной. Завод заработает в следующем месяце.

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