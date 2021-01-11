Частные компании будут завозить вакцину против коронавируса параллельно с государством, - Ковтонюк

11 января, 2021, 20:34

Экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк заявил, что частные компании, параллельно с государством, могут начать поставку вакцины в Украине

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Украина только в декабре начала переговоры (по вакцины - ред.) более интенсивные. И только один имеем контракт на довольно небольшое количество вакцин. Это значит, что мы реально широкомасштабную вакцинацию начнем не раньше весны, в лучшем случае. А это значит, что под угрозой любые планы на какое-то значительное покрытие населения в этом году. То есть, это может затянуться и на 2022 год. И это не очень приятная перспектива", - отметил Ковтонюк.

По словам экс-министра, за последний год 20 тыс. человек умерло от коронавируса.

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"Поэтому мы не просто сидим ждем. Мы сидим и смотрим, как умирают наши люди. Это есть цена промедления с вакцинацией, которая является единственным средством пандемию прекратить", - подчеркнул он.

Он отметил, что часто задают вопрос, будет ли доступна вакцина на частном рынке.

"То есть, будут поставки через МЗ, но людей интересует, можно ли за свои деньги купить вакцину и вакцинироваться. Я думаю, такая возможность будет. Это не очень хорошо с точки зрения стратегии государства, ибо приоритетные категории должны вакцинироваться в первую очередь, но мне кажется, что частные компании будут завозить вакцину так же параллельно. На месте правительства я бы пытался выкупать эти партии вакцин и вакцинировать все-таки приоритетные группы ", - добавил Ковтонюк.

Напомним, китайская вакцина от COVID-19 Sinovac Biotech на испытаниях в Бразилии показала эффективность 78%.

Как известно, украинская фармкомпания планирует в 2022 году производить вакцину китайской Sinovac от COVID-19.

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