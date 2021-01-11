Байден определился с кандидатурой на пост главы ЦРУ

11 января, 2021, 15:15

Избранный президент США Джо Байден выдвинул дипломата Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления

"Американский народ будет крепко спать с ним в качестве нашего следующего директора ЦРУ", - цитирует CNN заявление Байдена.

В случае утверждения Конгрессом кандидатуры Бернса, он станет первым дипломатом, который возглавит ЦРУ.

Бернс работал в администрациях пяти президентов США, как демократов, так и республиканцев. Он занимал должность посла в Иордании в администрации Билла Клинтона и в России при Джордже Буше.

"Билл Бернс - образцовый дипломат с многолетним опытом работы на мировой арене, который обеспечивал безопасность наших людей и нашей страны", - сказал Байден.

"Он разделяет мое глубокое убеждение, что разведка должна быть аполитичной, и преданные своему делу профессионалы в разведке, которые служат нашей стране, заслуживают нашей благодарности и уважения", - говорится в заявлении.

По данным информированных источников CNN, Байден выбрал кандидатуру Бернса за его дипломатический опыт, способность вернуть доверие к американским спецслужбам после президентства Дональда Трампа, а также за его опыт работы в России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb