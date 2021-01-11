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Espreso.tvМирАктивисты в США планируют вооруженные протесты до инаугурации Байдена, - ФБР

Активисты в США планируют вооруженные протесты до инаугурации Байдена, - ФБР

Федеральное бюро расследований США предупредило правоохранительные органы штатов и местных органов власти об угрозах насилия со стороны правых экстремистов во время серии протестов, запланированных в январе в Вашингтоне и в столицах штатов

Об этом говорится в документе ФБР, цитируют АВС и Yahoo News.

Ультраправые активисты планируют вооруженные акции во всех американских штатах и Вашингтоне в период с 16 по 20 января. Их цель - не допустить устранения Дональда Трампа с должности.

"Установленная вооруженная группировка заявила, что планирует отправиться в Вашингтон 16 января, и поклялась поднять восстание, если будут предприняты попытки отстранить Трампа с должности", - говорится в сообщении ABC News.

  • Напомним, что 20 января в Вашингтоне должна пройти инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена.

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