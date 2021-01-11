Активисты в США планируют вооруженные протесты до инаугурации Байдена, - ФБР

11 января, 2021, 22:55

Федеральное бюро расследований США предупредило правоохранительные органы штатов и местных органов власти об угрозах насилия со стороны правых экстремистов во время серии протестов, запланированных в январе в Вашингтоне и в столицах штатов

Об этом говорится в документе ФБР, цитируют АВС и Yahoo News.

Ультраправые активисты планируют вооруженные акции во всех американских штатах и Вашингтоне в период с 16 по 20 января. Их цель - не допустить устранения Дональда Трампа с должности.

"Установленная вооруженная группировка заявила, что планирует отправиться в Вашингтон 16 января, и поклялась поднять восстание, если будут предприняты попытки отстранить Трампа с должности", - говорится в сообщении ABC News.

BREAKING: Armed protests are being planned at all 50 state capitols and at the US Capitol starting this week and running through at least Inauguration Day, according to an internal FBI bulletin obtained by

Напомним, что 20 января в Вашингтоне должна пройти инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена.

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