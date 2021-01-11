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Espreso.tvОбщество12 января Санду приедет с визитом в Киев

12 января Санду приедет с визитом в Киев


фото: newsmaker
В Офисе президента Украины подтвердили визит президента Молдовы Майи Санду в Киев

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Лидеры двух стран подпишут ряд двусторонних документов.

"12 января президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с президентом республики Молдова Майей Санду, которая будет находиться в Украине с официальным визитом", - говорится в сообщении.

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