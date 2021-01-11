12 января Санду приедет с визитом в Киев

11 января, 2021, 11:27

В Офисе президента Украины подтвердили визит президента Молдовы Майи Санду в Киев

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Лидеры двух стран подпишут ряд двусторонних документов.

"12 января президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с президентом республики Молдова Майей Санду, которая будет находиться в Украине с официальным визитом", - говорится в сообщении.

Президент Молдовы Мая Санду рассказала, какие конкретные вопросы планирует поднять на встречах с руководством Украины в Киеве в рамках своего первого зарубежного визита в должности.