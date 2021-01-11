12 января Санду приедет с визитом в Киев
11 января, 2021, 11:27
В Офисе президента Украины подтвердили визит президента Молдовы Майи Санду в Киев
Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
Лидеры двух стран подпишут ряд двусторонних документов.
"12 января президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с президентом республики Молдова Майей Санду, которая будет находиться в Украине с официальным визитом", - говорится в сообщении.
- Президент Молдовы Мая Санду рассказала, какие конкретные вопросы планирует поднять на встречах с руководством Украины в Киеве в рамках своего первого зарубежного визита в должности.
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