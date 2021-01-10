Зеленский заявил, что медицинская реформа Супрун не состоялась

10 января, 2021, 16:28

Об этом сообщает Офис президента.

По его словам, медицинская реформа, начатая при руководстве Министерством здравоохранения Ульяной Супрун, не была реализована.

"Медицинская реформа, начатая предыдущей властью, не состоялась. А принцип "деньги ходят за пациентом" не введен. Сейчас реформу нужно переосмыслить и наполнить правильной организационной конкретикой", - заявил Зеленский.

Напомним, 6 января стало известно, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит Конституционный суд Украины признать неконституционной реформу здравоохранения.

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