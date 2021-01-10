Зеленский заявил, что медицинская реформа Супрун не состоялась
10 января, 2021, 16:28
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медицинская реформа, начатая предыдущей властью, не состоялась
Об этом сообщает Офис президента.
По его словам, медицинская реформа, начатая при руководстве Министерством здравоохранения Ульяной Супрун, не была реализована.
"Медицинская реформа, начатая предыдущей властью, не состоялась. А принцип "деньги ходят за пациентом" не введен. Сейчас реформу нужно переосмыслить и наполнить правильной организационной конкретикой", - заявил Зеленский.
- Напомним, 6 января стало известно, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит Конституционный суд Украины признать неконституционной реформу здравоохранения.
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