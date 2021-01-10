Игра детей с жаром гранаты в Каменском закончилась больницей

10 января, 2021, 09:51

В городе Каменское Днепропетровской области во время опасной детской игры взорвался запал от ручной гранаты

Подробности со ссылкой на Национальную полицию Украине рассказывает Еспресо.TV .

Происшествие произошло в субботу, 9 января 2021 года, около 19:00 в частном доме в пгт Карнауховка Южного района города Каменское.

В результате взрыва 14-летний и 6-летний парни получили травмы рук, живота и лица. Сейчас их обоих доставили в областную детскую больницу. Установлено, что взрыв произошел по месту жительства семьи 6-летнего ребенка, где находился в гостях подросток.

По данному факту следователи Южного отделения полиции города Каменское открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

В рамках расследования будут установлены обстоятельства преступления и происхождения боеприпаса.

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