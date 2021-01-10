Я зла не держу на Володю Зеленского: Лукашенко заверил, что готов к возобновлению диалога с Киевом

10 января, 2021, 17:33

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским

Об этом Лукашенко заявил в интервью российскому пропагандистскому каналу "Россия 1", сообщает DW .

"Я зла не держу на Володю Зеленского. По молодости где-то что-то сказал. Впрочем, это не значит, что ты все время должен на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться", - сказал Лукашенко.

Он заверил, что готов возобновить контакты с Зеленским.

"Я бы косо на него не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением - никогда. Молодой человек, молодой президент. Человек, который может научиться, я думаю. Я уверен в этом, он же здоровый, нормальный человек", - сказал Лукашенко и высказал мнение, что инициативу для восстановления отношений должна проявить украинская сторона.

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Он добавил, что несмотря на непризнание Киевом результатов президентских выборов в Беларуси, отношения Минска с Украиной остаются хорошими.

"Они заявили, но отношения у нас хорошие, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним - еще лучше", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что экономическое сотрудничество между Беларусью и Украиной продолжает развиваться.

"То есть, мы базис не разрушили и не разрушаем. И даже если нужно где-то что-то для России и для Украины, мы становимся и в экономике посредниками", - подчеркнул Лукашенко.

Вместе с тем он признал, что политические отношения между Киевом и Минском практически заморожены.

"Застыли пока на этом этапе, мы не имеем контактов никаких, кроме посольств", - сказал Лукашенко.

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