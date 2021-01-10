В Тернополе с понедельника начнут выполнять решение правительства об усилении карантина

10 января, 2021, 19:17

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе с 11 января начнут выполнять правительственное решение об усилении карантина

Об этом Надал написал в facebook.

По его словам, с 11 января в Тернополе смогут работать только те предприниматели, работа которых разрешена постановлением правительства.

"Мы сделали все, чтобы Тернополь работал с 8 января в обычном режиме. Но наше предложение правительством не было поддержано. Кабинет Министров требует соблюдения локдауна одновременно во всех города Украины", - написал Надал и заметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе "не является критической".

Мэр добавил, что до 24 января школьники будут находиться на дистанционном обучении, но детские сады будут открыты.

Напомним, 7 января Сергей Надал заявил, что в Тернополе введут новые ограничения, которые предусмотрены правительством с 8 января, если возрастет количество больных.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb