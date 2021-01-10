В Одессе администратора ресторана наказали на 34 тыс. грн

10 января, 2021, 13:30

Киевский райсуд Одессы признал виновной в нарушении карантина и оштрафовал на 34 тыс. грн администратора ресторана "Апшерон"

Как указано в судебном решении, 17 октября ресторан работал до 23:44. Это было расценено как нарушение правил карантина, поскольку развлекательные заведения должны быть закрыты с 22:00 до 7:00, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на одесское издание Pushkinska.net.

Копы составили протокол о нарушении администратора заведения, женщина с ним не согласилась и заявила, что обжалует его в суде.

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Согласно тексту решения, администратора трижды вызывали в суд на заседание, однако она ни разу не пришла. Суд рассмотрел это дело без нее и пришел к выводу, что вина ее доказана.

Суд постановил оштрафовать администратора на 34 тыс. грн. Апелляцию женщина пока не подавала.

Напомним, с 8 по 24 января в Украине значительно усилили карантинные мероприятия. Не могут принимать посетителей заведения общественного питания, развлекательные заведения, торговые центры, кинотеатры, спортзалы, бассейны.

При этом нардеп-"слуга" Алексей Леонов из Одессы считает, что во время карантина Зе-власть уничтожает малый бизнес .

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