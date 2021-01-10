В Чикаго мужчина устроил серию нападений со стрельбой, есть погибшие и раненые

10 января, 2021, 15:52

В американском городе Чикаго мужчина устроил серию вооруженных нападений, в результате которых погибли три человека и еще несколько получили ранения

Об этом сообщает CNN .

Стрельба началась в 13:50 по местному времени. 32-летний Джейсон Найтенгейл начал стрелять на парковке по водителю одной из машин, который скончался на месте. Затем он зашел в жилой дом поблизости, попросил позвонить и расстрелял сотрудницу охраны, которая умерла в больнице. Еще одна женщина, которой Найтенгейл выстрелил в голову, госпитализирована в критическом состоянии.

Позже подозреваемый угнал машину, в 15:35 он вошел в один из магазинов, объявив об ограблении, где застрелил мужчину и ранил женщину. В 16:30 он напал на автомобиль, в котором ехала женщина с 15-летней дочерью. Он ранил одну из них, а затем вернулся в магазин, ограбил, и напал на полицейских, которые приехали на вызов.

Мужчина сумел сбежать от полиции и уехал в другой город, где в 17:38 открыл стрельбу в одной из аптек, а также захватил заложника в соседнем ресторане. Там он ранил девушку, которую госпитализировали в тяжелом состоянии. Местные полицейские, прибывшие на вызов, застрелили преступника, мотивы которого пока неизвестны.

В результате стрельбы в зале для боулинга в американском городе Рокфорд, произошедшей в субботу, 26 декабря 2020 года, потеряли жизнь три человека.

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