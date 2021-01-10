В Бердичеве суд оштрафовал женщину, которая избила 7-летнего сына резиновой палкой

10 января, 2021, 12:16

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области недавно оштрафовал женщину, которая трижды ударила малолетнего сына резиновой палкой, ибо тот без разрешения ходил к реке

Об этом 10 января 2021 сообщило издание Житомир.info , передает Еспресо.TV .

"События имели место в июле прошлого года. Около 22:00 7-летний мальчик вернулся домой с прогулки и сильно достал на орехи от мамы. Как установили в ходе рассмотрения дела, сначала женщина нецензурно выражалась к малому, а потом у нее возник умысел по причинение ему еще и телесных повреждений. Поэтому, схватив резиновую палку, обвиняемый дважды ударил сына по голенях и один раз - по ягодицам, в результате чего ребенок получил телесные повреждения в виде синяков ", - говорится в сообщении.

Действия 47-летней бердичивлянка было квалифицировано как умышленное нанесение легких телесных повреждений (часть 1 статьи 125 УК Украины). Свою вину женщина признала, рассказала, что побила сына, потому что тот без ее разрешения пошел к реке. Мать заверила, что очень сожалеет о содеянном и больше такого не будет. Ее искреннее раскаяние было признано смягчающим обстоятельством.

Также, назначая наказание, суд учитывал и данные о личности бердичивлянки: она ранее не судима, находится в декретном отпуске, не состоит на учете у нарколога и психолога. Отягчающим наказание то, что правонарушение было совершено в отношении малолетнего ребенка, с которым обвиняемый находится в семейных отношениях. С учетом выше изложенного, суд счел целесообразным выбрать женщине наказание в виде штрафа в размере 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (это 680 грн).

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