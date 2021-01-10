Ссора на парковке в Ровно привела к стрельбе из травмата

10 января, 2021, 09:00

На парковке, что расположена по улице Романа Шухевича в Ровно, вечером в субботу, 9 января 2020 года, произошла стрельба. Ориентировочно происшествие случилось около 22:00. Известно, что двое мужчин доставили в медицинское учреждение Ровно

Потерпевшими являются жители 28 и 30 лет, передает Еспресо.TV со ссылкой на местное телевидение ITV .

"К ним подошли двое незнакомых с собакой, дальше мужчинами возник конфликт, переросший в стрельбу", - отмечается в сообщении.

Причастных к преступлению задержали патрульные полицейские.

Медики госпитализировали обоих пострадавших в травмпункт Ровенской центральной городской больницы.

У 28-летнего мужчины - рана теменной области головы. При осмотре наблюдался характерный запах алкоголя.

У 30-летнего - убойная рана теменной области головы, ушиб и осаднення правой ягодицы.

Врачи говорят, что сейчас пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

По данным из соцсетей, ранения были нанесены из травматического пистолета.

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