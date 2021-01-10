Ссора на парковке в Ровно привела к стрельбе из травмата
Потерпевшими являются жители 28 и 30 лет, передает Еспресо.TV со ссылкой на местное телевидение ITV .
"К ним подошли двое незнакомых с собакой, дальше мужчинами возник конфликт, переросший в стрельбу", - отмечается в сообщении.
Причастных к преступлению задержали патрульные полицейские.
Медики госпитализировали обоих пострадавших в травмпункт Ровенской центральной городской больницы.
У 28-летнего мужчины - рана теменной области головы. При осмотре наблюдался характерный запах алкоголя.
У 30-летнего - убойная рана теменной области головы, ушиб и осаднення правой ягодицы.
Врачи говорят, что сейчас пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
По данным из соцсетей, ранения были нанесены из травматического пистолета.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb