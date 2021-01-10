Шварценеггер записал эмоциональное видео о Трампе и назвал его худшим президентом в истории
Об этом Шварценеггер заявил в видеообращении в twitter.
По его словам, он считает Трампа худшим президентом в истории, который вскоре будет забыт "как нерелевантные твит".
По мнению Шварценеггера, США выйдут из нынешнего кризиса более сильными, как рыцарский меч, становится только лучше после закалки. Говоря об этом, актер достал большой меч и показал его на камеру.
По мнению Шварценеггера, несмотря на политические разногласия, все жители США должны ставить демократию и ее принципы на первое место. Поэтому сейчас им необходимо выразить поддержку избранному президенту Джо Байдену.
My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5- Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021
- Напомним, 6 января обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Конгресс США возобновил работу, по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы. Позже в больнице от ран скончался полицейский, защищавший здание Капитолия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb