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Espreso.tvМирШварценеггер записал эмоциональное видео о Трампе и назвал его худшим президентом в истории

Шварценеггер записал эмоциональное видео о Трампе и назвал его худшим президентом в истории


фото: twitter
Голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии и республиканец Арнольд Шварценеггер назвал Дональда Трампа худшим президентом США в истории

Об этом Шварценеггер заявил в видеообращении в twitter.

По его словам, он считает Трампа худшим президентом в истории, который вскоре будет забыт "как нерелевантные твит".

По мнению Шварценеггера, США выйдут из нынешнего кризиса более сильными, как рыцарский меч, становится только лучше после закалки. Говоря об этом, актер достал большой меч и показал его на камеру.

По мнению Шварценеггера, несмотря на политические разногласия, все жители США должны ставить демократию и ее принципы на первое место. Поэтому сейчас им необходимо выразить поддержку избранному президенту Джо Байдену.

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