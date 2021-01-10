Шварценеггер записал эмоциональное видео о Трампе и назвал его худшим президентом в истории

10 января, 2021, 22:49

Голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии и республиканец Арнольд Шварценеггер назвал Дональда Трампа худшим президентом США в истории

Об этом Шварценеггер заявил в видеообращении в twitter.

По его словам, он считает Трампа худшим президентом в истории, который вскоре будет забыт "как нерелевантные твит".

По мнению Шварценеггера, США выйдут из нынешнего кризиса более сильными, как рыцарский меч, становится только лучше после закалки. Говоря об этом, актер достал большой меч и показал его на камеру.

По мнению Шварценеггера, несмотря на политические разногласия, все жители США должны ставить демократию и ее принципы на первое место. Поэтому сейчас им необходимо выразить поддержку избранному президенту Джо Байдену.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 - Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021

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