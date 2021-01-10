Ryanair отменил 70% рейсов из Киева

10 января, 2021, 21:01

Лоукостер Ryanair решил приостановить до конца марта полеты на 70% маршрутов из Киева

Об этом сообщает Avianews.

Рейсы приостановлены до конца марта, когда авиация переходит на летний сезон.

До весны авиакомпания будет выполнять без перерыва только три рейса из 30 из аэропорта "Борисполь" - в Вену, Берлин и Валенсию. В то же время с февраля Ryanair планирует возобновить рейсы в Пафос, Краков, Познань, Мадрид, Лондон и Манчестер.

На конец марта маршрутная сеть Ryanair из Киева будет включать 26 пунктов. По состоянию на данный момент неизвестна судьба рейсов из Киева в Кельн, Дублин, Быдгощ и Барселону.

Также Ryanair существенно сократил полетную программу из региональных аэропортов Украины. В частности, до летнего сезона лоукост вообще не будет летать из Харькова и Херсона.

Во Львове у авиакомпании остался только один постоянный маршрут - в Лондон, а рейсы в Болонью она возобновит с 1 февраля.

Зимняя маршрутная сеть Ryanair из Одессы включат три аэропорта. Рейсы в Краков, Дюссельдорф, Гданьск будут выполняться с начала февраля. Сейчас лоукост летает из Одессы в Краков, однако с 10 января на несколько недель прекратит полеты по этому маршруту.

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