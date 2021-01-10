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Espreso.tvОбществоПредседатель Тернопольской ОГА повторно заразился коронавирусом

Председатель Тернопольской ОГА повторно заразился коронавирусом


фото: facebook
Председатель Тернопольской областной администрации Владимир Труш во второй раз заболел COVID-19

Об этом Труш сообщил в facebook.

"Не думал, что это повторится. Но сегодня снова получил положительный тест на COVID. Теперь у меня точно нет сомнения, что заразиться можно повторно. В прошлый раз болезнь перенес тяжело. По собственному опыту знаю, что это не шутки и не выдумки. Это более чем серьезно", - написал Труш.

Он призвал всех относиться к карантинным ограничениям ответственно.

"Для их введения есть веские основания, а именно - высокий риск роста заболеваемости, ведь в период праздников многие контактировали между собой. Если мы сейчас не локализируем инфекцию, через две-три недели последствия могут быть критическими", - убежден Труш.

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