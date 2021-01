Полк Нацгвардии "Азов" ответил на статью в журнале Time

10 января, 2021, 11:35

иллюстративное

фото: AZOV media (YouTube)

Добровольческий полк Национальной гвардии Украины "Азов" выступил с официальным заявлением по поводу статьи в американском журнале Time под названием "Like, Share, Recruit: How a White-Supremacist Militia Uses Facebook to Radicalize and Train New Members"