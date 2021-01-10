Полк Нацгвардии "Азов" ответил на статью в журнале Time

10 января, 2021, 11:35

Добровольческий полк Национальной гвардии Украины "Азов" выступил с официальным заявлением по поводу статьи в американском журнале Time под названием "Like, Share, Recruit: How a White-Supremacist Militia Uses Facebook to Radicalize and Train New Members"

Текст обращения обнародовано на полковом сайте , передает Еспресо.TV .

Ниже приводится его полная версия

На днях в весьма почтенном и авторитетном издании TIME вышла статья под названием "How White-Supremacist Militia uses Facebook to radicalize and train new members". Полк "Азов" не может остаться в стороне откровенных манипуляций и смехотворных обвинений в преступлениях, поэтому считает нужным донести до широкой общественности информацию, которая соответствует действительности, и процитировать ряд законов Украины, в которых, судя по всему, "авторитетные" журналисты издания не компетентны .

Стоит отметить, что этот журнал в свое время признавал человеком года тиранов Гитлера (1938 год) и Сталина (1939 год), а в 2007-м обложку TIME "украсил" никто иной как Владимир Путин. Редакция назвала его "Царем Новой России" - нужны еще какие-то комментарии по "авторитетности" этого издания?

Данная, так сказать, статья начинается с рассказа о некоем гражданина Норвегии Иоахимеа Фурхольме, который хотел присоединиться к полку "Азов", но его не приняли. Непонятно вообще, почему этот памфлет начали с совершенно никому неинтересной суеты вокруг каких-то иностранцев, которых не взяли в подразделение. Откровенно манипулятивным является использование термина "Militia» (укр. Милиция), которое является в заголовке и прослеживается во всем тексте. То есть акцент ставится на представление полка именно как общественного формирования, а не спецподразделения Национальной гвардии Украины. То, что "Азов" находится в подчинении НГУ, упоминается только один раз и почти в самом конце текста. Отдельно отмечается, что полк "Азов" является силовым крылом политической партии "Национальный корпус". Так вот, акцентируем внимание уважаемых "журналистов" на том, что по закону Украины о политических партиях в Украине, гражданин, проходящий военную службу, не может быть членом ни одной политической партии. Соответственно, утверждение, что полк "Азов" является силовым крылом политической партии, также лживым и манипулятивным. По такой же логике можно утверждать, что Корпус Морской Пехоты США является силовым крылом Республиканской или Демократической партии США, так как среди членов этих партий есть ветераны данного воинского формирования.

Далее: если лица, которых, согласно утверждениям авторов статьи, преследует ФБР, действительно прошли подготовку в рядах ОЗСП НГУ "Азов", тогда почему за все это время единственный известный запрос об экстрадиции гражданина США из Украины в США - это дело добровольца " правого сектора "Крейга Лэнга? Если подготовка американских граждан с целью их использования в насильственных действиях действительно имеет массовый характер, а согласно закону Украины, в НГУ могут служить лишь те иностранцы, которые легально находятся на территории Украины, тогда ФБР ничего не стоит передать украинским правоохранительным органам соответствующую доказательную базу или же копии обвинительных актов. Из этого вытекает, что журналисты TIME врут, или же ФБР обвиняет государство Украина в нарушении международной конвенции ООН о запрещении вербовки, подготовки, использования и тренировки наемников. Утверждение, что полк "Азов" тренировал террориста из Новой Зеландии Брентона Таррант на основе его туристических посещения Украины, или то, что он вдохновлялся полком "Азов", является таким же абсурдным, как утверждение, что США поддерживают терроризм, потому что Маквей, который отвечает за теракт в Оклахома-Сити, служил в американской армии и участвовал в войне в Персидском заливе.

Из сказанного выше следует, что журналисты TIME или вообще не осведомлены с украинским законодательством относительно функционирования Вооруженных сил и Национальной гвардии, или же откровенно и нагло манипулируют, обливая грязью честное имя подразделения, уже седьмой год борется против российско-сепаратистских сил. Мы уже неоднократно подчеркивали, что полк "Азов" является структурным подразделением Национальной гвардии Украины, подчиняется Министерству внутренних дел, в отдельных случаях Генеральному Штабу; его деятельность регулируется Конституцией Украины и нормативными актами. Подобная клевета, например обвинения в терроризме, в адекватных людей вызывают лишь недоумение. Ведь подразделение было создано как раз-таки для борьбы с российским терроризмом, которую полк "Азов" проводит с 2014 года. Втягивание подразделения в политические разборки и публикация откровенной лжи об "Азове" недопустимы и оскорбляет память бойцов, отдавших свою жизнь за Украину в рядах нашего полка.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb