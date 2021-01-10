От последствий COVID-19 умер легендарный автогонщик Юбер Ориоль

10 января, 2021, 21:14

От последствий коронавирусной болезни на 69-м году жизни умер трехкратный победитель ралли "Дакар" Юбер Ориоль

Об этом сообщает официальный сайт "Дакара".

Ориоль умер 10 января в одной из больниц пригорода Парижа.

Около двух месяцев назад француз заразился COVID-19. На фоне болезни у него развились проблемы с сердечно-сосудистой системой, в результате которых и наступила смерть.

Ориоль в 1981 и 1983 годах выигрывал "Дакар" в зачете мотоциклов, а в 1992 году победил в классе внедорожников. После завершения карьеры он в течение 10 лет занимал должность спортивного директора ралли "Дакар".

В 2019 году Международная федерация автоспорта включила Ориоля в Зал славы.

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