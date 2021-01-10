На Полтавщине возобновлено газоснабжение всех сел, пострадавших из-за аварии

10 января, 2021, 11:15

По состоянию на 11:00 воскресенья, 10 января 2021 года, возобновлено газоснабжение ко всем 17 населенным пунктам Лубенского района (до административной реформы они были в Оржицком районе), что в западной части Полтавской области

Об этом со ссылкой на официальную информациюГосударственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины передает Еспресо.TV .

К проведению работ по восстановлению газоснабжения были привлечены 21 работников и 4 единицы техники Лубенского линейного производственного управления магистральных газопроводов.

По состоянию на 10:00 было восстановлено газопостачпання до трех населенных пунктов (Лазорки, Новооржицкое, Вишневое), а уже в 11:00 оно появилось во всех 17 населенных пунктах нового Лубенского района.

Речь идет о Лазорки, Новооржицкое, Райозеро, Тарасенково, Вишневое, Яблоневое, Воронинцы, Черевки, Хорошки, Новое, Загребельного, Тимки, Пилиповичи, Несено-Иржавец, Полуниевка, Казачье, где перед этим без газа оказались 2914 домохозяйств.

Справка

9 января 2021 в 15:50 в поле возле СелПУ Калайдинцы Лубенского района произошел взрыв магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением.

Жертв и пострадавших нет.

В 16: была перекрыта подача газа к газопроводу.

Названы вероятную причину аварии.

Начато расследование.

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