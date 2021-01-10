На парламентских выборах в Казахстане партия Назарбаева набирает более 70% голосов, - экзит-пола

10 января, 2021, 22:15

По данным экзит-пола на парламентских выборах в Казахстане лидирует партия "Нур Отан" бывшего президента стране Нурсултана Назарбаева, которая набирает более 70% голосов

Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно опросу, проведенному казахстанским институтом "Общественное мнение", правящая партия "Нур Отан", которую возглавляет Назарбаев, набирает более 70 процентов голосов избирателей.

В нижнюю палату парламента проходят еще две партии - "Ак жол" и Народная партия - бывшая Коммунистическая народная партия. Это лояльные к власти партии, представленные и в нынешнем составе Мажилиса.

Голосование проходило на фоне задержаний десятков активистов, которые призывали к бойкоту выборов, по меньшей мере в трех крупных городах, включая столицу Нур-Султан. Сообщалось, что там также несколько активистов были похищены из своих домов. Поступали сообщения и о блокировании интернета в Алматы, фактах недопуска на участки независимых наблюдателей.

Выборы в Мажилис - первые после ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента и вступления в должность Касим-Жомарт Токаева в 2019 году. Несмотря на официальный уход от власти, Назарбаев сохраняет влияние на политику страны. Он является председателем Совета безопасности страны и пользуется почти неограниченными полномочиями и неприкосновенностью как лидер нации.

10 января 2021 года в Казахстане проходили выборы в нижнюю палату парламента и местные представительные органы.

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