На Кипре объявлен локдаун с комендантским часом

10 января, 2021, 18:29

На Кипре с 10 января до конца месяца будет действовать строгий карантин и комендантский час

Об этом сообщает УНИАН.

Карантин предусматривает самоизоляцию жителей острова с возможностью покидать дом не более двух раз в день. Выйти на улицу можно только с разрешения властей после отправки СМС-сообщения на специальный номер с указанием цели поездки.

Кроме того, вводится комендантский час с 21:00 до 05:00. В это время покинуть свой дом можно только в случае чрезвычайной ситуации и для того, чтобы добраться до работы или, наоборот, вернуться домой.

До конца карантина будут закрыты универмаги и торговые центры, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-клубы и игровые площадки. Продолжат работу рынки, гостиницы, а также предприятия строительного сектора, обрабатывающей и пищевой индустрии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии на Кипре зарегистрировано 27 тыс. заразившихся коронавирусом. Умерли 147 человек.

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