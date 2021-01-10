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Espreso.tvСпортЛомаченко и Усик удержались в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира

Ломаченко и Усик удержались в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира


фото: Instagram
Украинцы Василий Ломаченко и Александр Усик удержались в десятке лучших боксеров мира независимо от весовой категории

Об этом сообщает BoxingScene.

В новом рейтинге тяжеловес Александр Усик занял шестое место, а Василий Ломаченко, выступающий в легком весе (до 61,2 кг) расположился на девятой позиции.

Лидирует мексиканец Саль Альварес, который соревнуется во второй средней категории (до 76,2 кг).

Американец Теофимо Лопес, победивший Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира - пятый.

10 лучших боксеров мира по версии BoxingScene

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Наойя Инуэ (Япония)

2. Теренс Кроуфорд (США)

4. Эррол Спенс (США)

5. Теофимо Лопес (США)

6. Александр Усик (Украина)

7. Артур Бетербиев (Россия)

8. Хуан Франциско Эстрада (Мексика)

9. Василий Ломаченко (Украина)

10. Джош Тейлор (Великобритания)

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