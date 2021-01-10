Госгеокадастр собирается объединить имущественные реестры

10 января, 2021, 12:37

В Украине должен быть создан адресный реестр

Об этом сообщил первый заместитель председателя Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко в интервью AgroPolit.com , передает Еспресо.TV .

Он добавил, что вновь созданный реестр будет работать в составе строительного реестра, и Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, Государственный земельный кадастр и другие виды природоресурсных кадастров, а также строительный кадастр продолжат самостоятельное существование.

"То есть на сегодня они продолжают существовать отдельно и не сливаются в один, но насущной потребность в налаживании информационного взаимодействия между этими реестрами. На мой взгляд, основой для этого является земля, поэтому все кадастры и реестры, в том числе и строительный и адресный - должны иметь своим основанием Государственный земельный кадастр. Например, адресный реестр должен быть не просто табличкой с адресами, а должен содержать сведения о том, где именно расположен объект, с отражением конкретного адреса и привязкой к конкретному земельному участку ", - пояснил Мирошниченко.

Он добавил, пока речь идет не столько о формальном объединении реестров, сколько об унификации и налаживании информационного взаимодействия. Это и удобство пользования, и повышения контроля за их достоверностью и многие другие функции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb