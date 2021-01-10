ЦИК Кыргызстана назвал лидера на досрочных президентских выборах

10 января, 2021, 17:11

На досрочных выборах президента Кыргызстана лидирует исполняющий обязанности главы государства Садир Жапаров

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Кыргызстана.

По данным обработанных 82,13% бюллетеней, Жапаров набрал 79,86% голосов. Второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,47% голосов. На третьем месте с 2% голосов идет Бабиржан Тольбаев.

Кроме того, большинство участников референдума по изменению формы правления в стране проголосовали за президентскую республику. По данным ЦИК, после обработки 50% бюллетеней за выбор этой формы правления высказались 81,4% избирателей.

В выборах президента участвуют 17 кандидатов. Садир Жапаров стал и.о. президента в октябре 2020 года, после отставки Сооронбая Жээнбекова на фоне протестов в стране. В ноябре Жапаров сложил с себя полномочия и таким образом обошел конституционный запрет на участие в выборах.

10 января 2021 года в Кыргызстане - день досрочных президентских выборов и референдума по выбору формы государственного правления.

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