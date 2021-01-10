Авиакатастрофа в Индонезии: в Яванском море нашли "черные ящики" с Boeing

10 января, 2021, 15:17

Спасатели нашли в Яванском море "черные ящики" с Boeing 737-500 рейса SJW182 авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего катастрофу 9 января

Об этом сообщает AFP .

По словам представителя Агентства транспортной безопасности страны Сорджанто Тжаджанто, спасатели обнаружили местонахождение двух черных ящиков пассажирского самолета, потерпевшего крушение.

"Мы обнаружили местонахождение обоих черных ящиков. Дайверы начнут их искать сейчас и, надеюсь, мы скоро их получим", - сказал Тжаджанто.

Напомним, утром 9 января 2021 года, самолет Boeing 737-500 рейса SJW182 авиакомпании Sriwijaya Air с 65 людьми на борту упал в Яванское море.

В МИД заявили, что украинцев на нем не было.

10 января во время поисковой операции в Яванском море в воскресенье, 10 января 2021 года, водолазы найшли обломки самолета авиакомпании Sriwijaya Air, связь с которым была потеряна 9 января.

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