9 января на фронте: россияне вели огонь из гранатометов различных систем

10 января, 2021, 07:20

За прошедшие сутки, 9 января 2021 года, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в утреннем возведении по ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 воскресенья, 10 января, передает Еспресо.TV .

Обстрелы велись оккупантами поблизости

Водяного (Приазовье) - с ручных противотанковых и подствольных гранатометов,

Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Среди наших воинов боевых потерь нет", - отмечается в сообщении.

Напомним, в ВСУ обнародовали потери "ихтамнетов" на Донбассе в 2020 году .

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