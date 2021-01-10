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Espreso.tvОперація об'єднаних сил10 января на фронте: оккупанты обстреляли украинских военных под Авдеевкой

10 января на фронте: оккупанты обстреляли украинских военных под Авдеевкой


фото: Укрінформ
10 января российские оккупационные войска совершили обстрел украинских позиции в пригороде Авдеевки

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В пригороде Авдеевки российские оккупационные войска открыли огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина. Среди украинских воинов боевых потерь нет.

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