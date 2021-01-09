Из-за угроз "забрать ребенка" блогер-тракторист из Беларуси попросил убежища в Латвии

9 января, 2021, 14:54

Тракторист-механизатор из соседнего с Украиной Хойницкого района Гомельской области Беларуси Евгений Васильков, ведущий популярных у белорусской аудитории YouTube видеоблогов "Хроники механизатора» и «Хойники для жизни", вместе с женой Татьяной и приемной дочерью Ксенией перебрался в Латвию, где попросил политического убежища

Причину своего решения он объяснил белорусской службе Радио Свобода, передает Еспресо.TV.

Мужчина говорит, что не хотел оставлять Беларусь.

"Но у меня не было выбора... Милиция составила протокол за "экстремизм". Мне угрожали за съемки видео беспорядков в Хойницком районе. Милиционеры сказали, что за такую деятельность они могут забрать ребенка, которого мы усыновили, поскольку она сирота и ей даже еще нет пяти лет", - сказал Васильков.

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В Латвии он получил поддержку как власти, так и белорусской общины.

"Условия здесь нормальные, думаю, нас не потеряют. Здесь, в Латвии, я встречал людей, не то, что я, тракторист, а директоров, спортсменов, юристов, людей, которые выехали с детьми (после сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси, - ред.)... Я надеюсь, что смогу вернуться домой, хотя вижу, что все затянулось", - добавил Евгений.

Осенью 2020 года Васильков отсидел под арестом за политику. Потерял работу.

Участвовал в акциях протеста в Хойниках.

YouTube-каналы Василькова были признаны экстремистскими.

Свое новогоднее поздравление подписчикам блоггер записывал уже в Балтии.

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