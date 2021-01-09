Испанию накрыл наибольший за полвека снегопад

9 января, 2021, 13:22

Шторм Филомена погрузил Мадрид в настоящий снежный кошмар

Горожане всю ночь провели в своих машинах, сотни деревьев повалены, уличное движение заблокировано, работа аварийных служб парализована, передает Еспресо.TV со ссылкой на El Pais.

Мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес-Алмейда попросил граждан не выходить из дома из-за ситуации, которую он назвал "очень серьезной".

"Наибольший снегопад за полвека породил сюрреалистические картины, такие как человек в санях, запряженных собаками, ехали по улице, или лыжники в Пуэрта-дель-Соль и Гран-Виа", - отмечает издание.

"В течение целого дня в пятницу ежеминутно все ухудшалось, когда тысячи людей оказались запертыми в своих машинах, и их пришлось спасать военным. В это субботнее утро таких еще оставалось сотни", - отмечает El Pais.

Еще девять провинций из регионов Кастилия-Ла-Манча, Валенсия, Каталония и Арагона в эту субботу, 9 января 2021, получают красный уровень опасности. Это Альбасете, Куэнка, Толедо, Гвадалахара, Валенсия, Кастельон, Таррагона, Теруэль и Сарагоса. Во всех них ожидается накопление 20 сантиметров снега и снегопады, которые будут сопровождаться метелью.

В общем непогода затрагивает 36 из 50 провинций Испании.

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