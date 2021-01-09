В "Борисполе" задержали разыскиваемого за ограбление

9 января, 2021, 11:03

8 января в столичном аэропорту пограничники задержали преступника, которого разыскивали правоохранители на Прикарпатье. Об этом сегодня, 9 января 2021 года, сообщила Государственная пограничная служба Украины

Мужчина прибыл в Украину рейсом из Праги. Во время проверки пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что данный гражданин Украины находится в розыске, рассказывает Еспресо.TV.

Как выяснилось, лицо разыскивали правоохранительные органы Ивано-Франковщины за совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 186 УК (грабеж, совершенный в особо крупных размерах или организованной группой).

Преступник передан сотрудникам Нацполиции для дальнейших правовых действий.

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