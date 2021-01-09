В Пакистане из-за блэкаута без электроэнергии остались 200 млн человек

9 января, 2021, 22:45

9 января в Пакистане произошел масштабный сбой в электросетях, в результате которого без света остались более 200 млн жителей страны

Об этом сообщает thenews.com.pk.

По словам заместителя комиссара Исламабада Хамзы Шафкаата, линии Национальной транспортной диспетчерской компании вышли из строя, что привело к отключению.

Сенатор парламента Пакистана Фейсал Джавед Хан заявил, что блэкаут произошел из-за внезапного падения частоты в системе передачи электроэнергии.

Отключение электроэнергии произошло в 114 городах страны. Из-за блэкаута армия и ВВС Пакистана были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Население Пакистана составляет 207 млн человек.

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