В Минздраве рассказали, когда в Украине ожидать роста заболеваемости коронавирусом

9 января, 2021, 19:55

В Украине в ближайшее время ожидается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Минздрав.

По его словам, период введения усиленных карантинных ограничений с 8 по 24 января совпадает с завершением инкубационного периода у людей, которые потенциально заразились во время новогодних праздников.

"Мы прогнозируем увеличение, а в некоторых регионах - резкое увеличение количества инфицированных, которые будут, в том числе, источником инфекции для окружающих и составят эпидемическую опасность", - сказал Степанов.

Напомним, 9 января Максим Степанов пояснил, что на время локдауна в Украине игрушки и одежду запретили продавать в магазинах не потому, что якобы на них активно распространяется COVID. Такое решение было принято, чтобы существенно сократить число покупателей и контактов между ними.

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