В ФБР не исключают, что нападавшие на Капитолий собирались убивать парламентариев или брать заложников, - The Washington Post

9 января, 2021, 13:00

Федеральное бюро расследований США изучает версию о намерениях участников беспорядков в здании Капитолия в Вашингтоне убивать конгрессменов и их сотрудников или брать их в заложники

Об этом в субботу, 9 января 2021 года, пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники в американских правоохранительных органах, передает Еспресо.TV.

"Следователи работают над тем, чтобы определить мотивы и более значимые цели, если такие были, у них (нападавших - ред.), у кого было оружие или другие предметы, вызывающие предположение о намерении причинить физический вред", - отмечает издание.

Читайте также: Государство выше идиотов. Чего на самом деле надо поучиться у США?

В частности, некоторые из этих людей принесли в Капитолий пластиковые стяжки, которые полиция и спецназ обычно используют как заменитель наручников.

"Нам интересно понять, как люди применили бы такие предметы, как пластиковые стяжки", - заявил на условиях анонимности один из собеседников The Washington Post.

6 января 2021 года сторонники действующего президента-республиканца США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов в пользу демократа Джо Байдена.

Погибли пять человек, а у спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси был украден ноутбук .

В Вашингтоне введен комендантский час.

После восстановления правопорядка Байден был утвержден в статусе нового главы американского государства.

При этом сенатор-республиканка от штата Аляска Лиза Меркавски призвала Дональда Трампа уйти в отставку и ставит под сомнение свое дальнейшее пребывание в Республиканской партии, если она не прекратит его поддержку.

Сейчас Мерковски - первый республиканец Сената, который призвал к отставке Трампа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb