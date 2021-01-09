В 2014 году ВСУ готовили десантную операцию для освобождения оккупированного Крыма, - Кривонос

9 января, 2021, 22:22

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил, что в 2014 году ВСУ готовили секретную операцию для освобождения оккупированного россиянами Крыма

Об этом он заявил в фильме, который подготовил Крім.Реалии.

По словам Кривоноса, который в 2014 году был начальником Управления специальных операций Генерального штаба, на полуостров планировали перебросить наиболее боеспособные десантные подразделения. В Генштабе ВСУ разработали трехэтапный план освобождения Крыма, а сама операция должна была начаться в начале марта 2014 года.

"ВСУ рассматривали вариант захвата наших территорий. И много военных частей были ориентированы действовать согласно этому плану, чтобы отразить возможные попытки захвата территорий", - сказал Кривонос.

Операции помешало то, что базирующаяся в Перевальном 36-я бригада - одна из самых боеспособных украинских частей в Крыму - была сдана россиянам ее командиром Сергеем Стороженко.

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