Умер один из "отцов" советской атомной бомбы, который родился в Украине

9 января, 2021, 16:52

На 102-м году жизни в России умер один из разработчиков первой в СССР атомной бомбы Исаак Халатников

Об этом сообщают российские СМИ.

Физик-теоретик, основатель Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау Исаак Халатников умер в возрасте 101 года. Он был последним из участников разработки и создания первой в СССР атомной бомбы.

Исаак Халатников родился 17 октября 1919 года в Екатеринославе (Днипро). В конце 1940-х - начале 1950-х годов работал в составе группы теоретиков, выполнявших расчеты ядерного и термоядерного оружия.

В 1965-1992 годах - директор Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау. Член-корреспондент АН СССР c 1972 г., академик АН СССР c 1984-го. С 1994 года - иностранный член Лондонского королевского общества.

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