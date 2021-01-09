Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину наконец придут морозы

9 января, 2021, 20:40

В Украине на следующей неделе ожидается существенное похолодание и морозы

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в facebook.

По ее словам, в страну наконец придут морозы.

"Уже ближайшей ночью начнет немного подмораживать, 0-5 градусов мороза, днем 10 января предполагается от 2 мороза до 2 тепла. В дальнейшем похолодание в Украине усилится. На Василия, Новый год, второй Сочельник, Крещение будем с морозами. Зима угождает всем, будем и мы стараться природе угождать", - написала Наталья Диденко.

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