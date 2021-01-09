Появилось впечатляющее видео заснеженного "Белого Слона" и горы Поп Иван

9 января, 2021, 12:43

В сети опубликовано зрелищное зимнее видео научной лаборатории "Белый Слон" на горе Поп Иван Черногорский

Невероятное видео обнародовал путешественник Андрей Чумаченко, передает Еспресо.TV .

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"Поп Иван Черногорский одна из самых "видеогеничних" вершин в наших Карпатах. Давно хотел там поснимать с воздуха, и вот представилась такая возможность", - написал он.

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