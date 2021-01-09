Полиция Черновцов разыскивает без вести пропавшего 15-летнего мальчика

9 января, 2021, 14:07

Сегодня, 9 января 2021 года, в полицию поступило сообщение от 41-летней черновчанки, что еще 6 января ее 15-летний сын ушел из дома колядовать, но так и не вернулся

Сотрудники Ситуационного отдела Главного управления Нацполиции в Черновицкой области ориентировали на розыск несовершеннолетнего сектор ювенальной превенции, личный состав Черновицкого районного управления полиции, а также все наряды полиции области, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт Нацполиции.

Приметы разыскиваемого: среднего роста, худощавого телосложения.

Был одет в синюю куртку, белые кроссовки, черные джинсы и черную шапку.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого - просьба срочно сообщить на "102".

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