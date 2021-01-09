На Николаевщине 60 пожарных тушили нефтебазу

9 января, 2021, 09:15

8 января 2021 года в 13:08 на территории нефтебазы возле станции Гороховка Витовского района Николаевской области произошло возгорание одной емкости с битумом (50 м куб.) на площади около 500 кв.м

Об этом со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям рассказывает Еспресо.TV.

В 13:50 пожар на територии нефтебазы локализован, а в 14:45 - ликвидирован.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению были привлечены 60 пожарных и 12 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

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